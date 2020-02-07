2020-02-07T13:03:35+03:00
Общество

«Люди в панике, люди страдают»: ярославский председатель затопленного садоводства обратился к Генпрокурору России

Мужчина жалуется на бездействие МЧС [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Каждый день вода прибывает на 15 сантиметров/ФОТО: Екатерина ПоповаКаждый день вода прибывает на 15 сантиметров/ФОТО: Екатерина Попова
Изменить размер текста:

Ярославец прошелся по своему садоводству и снял на видео затопленные участки, дома и дорожки.

– С 25 до 31января потоп был плавный, а потом каждый день начало прибывать по 10-15 сантиметров. Сегодня, 6 февраля, прибыло 30 сантиметров воды… Люди вынуждены бежать, – рассказывает на видео председатель садоводства «Мономер».

Мужчина жалуется на бездействие ГУ МЧС, и уверен, что ничего, кроме мониторинга, ведомство ничего не делает.

– Я обращаюсь с Генпрокурору России. Будьте добры, примите меры прокурорского воздействия на МЧС. Никаких действий по ликвидации тороса. Только мониторинг! Упорный, надежный, многогранный, классный, – почти срывается на крик председатель. – Уважаемый Генеральный прокурор, проведите проверку. Сил у меня уже нет. Люди в панике, люди потеряли свое имущество, люди страдают.

Тем временем в Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить.

В Ярославле людей топит, никому нет дела!.Автор: Екатерина Попова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Миронов увидит ярославские паводки с вертолета
В Ярославле затопило верхний ярус Волжской набережной
«КАПИТАЛ МС» ИНФОРМИРУЕТ РОССИЯН О ПРАВЕ НА ЕЖЕГОДНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Ярославле осудили водителя маршрутки, из-за которого пассажирка получила черепно-мозговую травму, ушиб мозга и переломы
Взял кассу. В Рыбинске вор не стал мелочиться и унес кассовый аппарат с наличкой
«Люди в панике, люди страдают»: ярославский председатель затопленного садоводства обратился к Генпрокурору России
В Ярославле драка у торгового центра закончилась смертью
В Ярославле изменилось расписание автобусов №139 и №139А
Бывшие ярославские выпускники рассказали абитуриентам, как получить на экзамене 100 баллов
В Ярославской области должница по алиментам отказалась возвращаться к детям
Ярославские спасатели приехали в затопленный поселок и эвакуировали на лодке 89-летнюю бабушку
В организациях Ярославля вводят электронные трудовые книжки
Рыбинцы придумали целую схему, чтобы потратить украденные деньги
В Ярославле мэрия разрешила межевание площади Волкова
У переславца отобрали телефон и через приложение сняли 736 тысяч рублей
«Буревестник» на Урале прервал свою 7-матчевую победную серию
«Ярославич» едва не заблудился на Муромской дорожке
Ввоз грунта на полигон Тутаевского района временно прекращен
Строительство детской поликлиники в Ярославле продолжат в этом году
В Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить