«Люди в панике, люди страдают»: ярославский председатель затопленного садоводства обратился к Генпрокурору России
Ярославец прошелся по своему садоводству и снял на видео затопленные участки, дома и дорожки.
– С 25 до 31января потоп был плавный, а потом каждый день начало прибывать по 10-15 сантиметров. Сегодня, 6 февраля, прибыло 30 сантиметров воды… Люди вынуждены бежать, – рассказывает на видео председатель садоводства «Мономер».
Мужчина жалуется на бездействие ГУ МЧС, и уверен, что ничего, кроме мониторинга, ведомство ничего не делает.
– Я обращаюсь с Генпрокурору России. Будьте добры, примите меры прокурорского воздействия на МЧС. Никаких действий по ликвидации тороса. Только мониторинг! Упорный, надежный, многогранный, классный, – почти срывается на крик председатель. – Уважаемый Генеральный прокурор, проведите проверку. Сил у меня уже нет. Люди в панике, люди потеряли свое имущество, люди страдают.
Тем временем в Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить.
В Ярославле людей топит, никому нет дела!.Автор: Екатерина Попова
ИСТОЧНИК KP.RU