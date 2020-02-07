«Люди в панике, люди страдают»: ярославский председатель затопленного садоводства обратился к Генпрокурору России

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:03:35+03:00

Каждый день вода прибывает на 15 сантиметров/ФОТО: Екатерина Попова

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Ярославец прошелся по своему садоводству и снял на видео затопленные участки, дома и дорожки.

– С 25 до 31января потоп был плавный, а потом каждый день начало прибывать по 10-15 сантиметров. Сегодня, 6 февраля, прибыло 30 сантиметров воды… Люди вынуждены бежать, – рассказывает на видео председатель садоводства «Мономер».

Мужчина жалуется на бездействие ГУ МЧС, и уверен, что ничего, кроме мониторинга, ведомство ничего не делает.

– Я обращаюсь с Генпрокурору России. Будьте добры, примите меры прокурорского воздействия на МЧС. Никаких действий по ликвидации тороса. Только мониторинг! Упорный, надежный, многогранный, классный, – почти срывается на крик председатель. – Уважаемый Генеральный прокурор, проведите проверку. Сил у меня уже нет. Люди в панике, люди потеряли свое имущество, люди страдают.

Тем временем в Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить.

В Ярославле людей топит, никому нет дела!.Автор: Екатерина Попова

ИСТОЧНИК KP.RU