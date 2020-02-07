В Ярославле драка у торгового центра закончилась смертью

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:59:31+03:00

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5 февраля этого года в Заволжском районе, возле одного из торговых центров, обнаружили труп 29-летнего мужчины. Эксперты нашли на теле следы насильственной смерти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Оперативникам быстро удалось разыскать подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города. По версии следствия, ярославец сам начал конфликт с потерпевшим и дважды ударил его по голове. От полученных травм тот скончался.

Подозреваемый уже был судим и освободился из колонии осенью 2019 года.

- Сейчас проводятся следственные действия и собираются доказательства. Следователь готовит в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU