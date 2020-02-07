В Ярославле драка у торгового центра закончилась смертью
5 февраля этого года в Заволжском районе, возле одного из торговых центров, обнаружили труп 29-летнего мужчины. Эксперты нашли на теле следы насильственной смерти.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Оперативникам быстро удалось разыскать подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города. По версии следствия, ярославец сам начал конфликт с потерпевшим и дважды ударил его по голове. От полученных травм тот скончался.
Подозреваемый уже был судим и освободился из колонии осенью 2019 года.
- Сейчас проводятся следственные действия и собираются доказательства. Следователь готовит в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU