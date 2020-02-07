Бывшие ярославские выпускники рассказали абитуриентам, как получить на экзамене 100 баллов
В Ярославле состоялась встреча абитуриентов с выпускниками прошлого года, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. В нашем городе был 51 стобалльник, а четыре ученика получили высший балл за два экзамена.
67% выпускников столицы Золотого кольца сдали ЕГЭ на высокие баллы – выше 80.
– Ярославль уже седьмой год возглавляет рейтинг среди муниципальных образований области, — поделилась директор департамента образования мэрии Елена Иванова.
Бывшие выпускники рассказали, что получить высокий балл помогает только хорошее знание предмета, режим дня и отдых.
– Важно высыпаться, особенно в период подготовки к экзамену. И, конечно, учить предмет. В этом очень облегчает задачу подготовка к школьным олимпиадам, —поделилась студентка Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Вера Зеленова.
В этом году ярославские выпускники, которые получат аттестат с отличными оценками, будут отмечены премией в четыре тысячи рублей. Хорошисты с двумя четверками могут рассчитывать на две с половиной тысячи рублей, а стобалльники получат две тысячи рублей.
Кстати, в этом году четыре ярославских школьника будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.
ИСТОЧНИК KP.RU