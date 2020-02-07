2020-02-07T12:57:06+03:00
Общество

Бывшие ярославские выпускники рассказали абитуриентам, как получить на экзамене 100 баллов

В прошлом году в нашем городе 51 ученик получил за итоговый экзамен высший балл
Екатерина РЯБЦЕВА
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67% выпускников столицы Золотого кольца сдали ЕГЭ на высокие баллы – выше 8067% выпускников столицы Золотого кольца сдали ЕГЭ на высокие баллы – выше 80Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле состоялась встреча абитуриентов с выпускниками прошлого года, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. В нашем городе был 51 стобалльник, а четыре ученика получили высший балл за два экзамена.

67% выпускников столицы Золотого кольца сдали ЕГЭ на высокие баллы – выше 80.

– Ярославль уже седьмой год возглавляет рейтинг среди муниципальных образований области, — поделилась директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

Бывшие выпускники рассказали, что получить высокий балл помогает только хорошее знание предмета, режим дня и отдых.

– Важно высыпаться, особенно в период подготовки к экзамену. И, конечно, учить предмет. В этом очень облегчает задачу подготовка к школьным олимпиадам, —поделилась студентка Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Вера Зеленова.

В этом году ярославские выпускники, которые получат аттестат с отличными оценками, будут отмечены премией в четыре тысячи рублей. Хорошисты с двумя четверками могут рассчитывать на две с половиной тысячи рублей, а стобалльники получат две тысячи рублей.

Кстати, в этом году четыре ярославских школьника будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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