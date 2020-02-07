2020-02-07T11:25:48+03:00
Общество

В Ярославской области должница по алиментам отказалась возвращаться к детям

Но родила третьего ребенка и пошла оформлять на него материнский капитал
Полина Вачнадзе
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Долг по алиментам тем временем вырос до 200 тысяч рублейДолг по алиментам тем временем вырос до 200 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ярославские приставы не без труда, но все же смогли разыскать должницу – мать двоих детей. Она бросила сына и дочь и уехала от них жить в Костромскую область. Дети остались на попечении отца и бабушки.

Женщина не платила алименты на старших детей, но родила третьего, уже вне брака. Она нигде не работала, по месту регистрации не жила, счетов в банке у нее не было – следы ее затерялись. А долг по алиментам тем временем вырос до 200 тысяч рублей. Судебным приставам удалось разыскать горе-мать, когда она пришла оформлять на младенца материнский капитал.

- Гражданка сообщила приставам, что не хочет возвращаться к детям и к мужу. Органы опеки и попечительства обратили пристальное внимание на мать, доказать свои благие намерения побега ей будет непросто. Помимо этого, женщине предстоит понести ответственность за неуплату алиментов, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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