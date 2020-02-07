Рыбинцы придумали целую схему, чтобы потратить украденные деньги

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:31:44+03:00

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Рыбинский суд признал виновными в мошенничестве 32-летнего местного жителя и его 43-летнюю сожительницу. В феврале 2019 года подсудимые познакомились с 53-летним мужчиной и напросились к нему домой. В гостях женщина похитила у хозяина квартиры две банковские карты, а затем рассказала своему сожителю, как и на что потратить деньги.

Роли между мошенниками распределились так: женщина набирала в магазине товары и оплачивала покупки деньгами с украденных карт. А мужчина носил продовольственную корзину и упаковывал купленное в пакеты. Если бы вдруг у продавцов возникли вопросы, сожитель должен был убедить их в том, что он владелец банковских карт. В результате рыбинцы накупили товара на 60 тысяч рублей.

В ходе расследования мошенники признали свою вину. Кроме того, мужчина частично возместил потерпевшему ущерб. Мужчину суд приговорил к лишению свободы на срок 1 год 9 месяцев условно, его сожительнице дали 2 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU