У переславца отобрали телефон и через приложение сняли 736 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:22:47+03:00

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Компания из трех человек налетела на переславца на улице Казаковской. У мужчины отобрали сотовый телефон и с помощью мобильного приложения сняли с банковского счета все деньги. Сумма получилась более чем приличная – 736 тысяч рублей.

Правда, скрывалась компания не долго. По подозрению в разбое задержали двух мужчин 30 и 36 лет, а также 23-летнюю девушку. Часть денег молодые люди уже успели потратить.

Троица сейчас находится под стражей. Если их признают виновными, то им грозит наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU