У переславца отобрали телефон и через приложение сняли 736 тысяч рублей
В числе подозреваемых – 23-летняя девушка
Часть денег нападавшие потратилиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Компания из трех человек налетела на переславца на улице Казаковской. У мужчины отобрали сотовый телефон и с помощью мобильного приложения сняли с банковского счета все деньги. Сумма получилась более чем приличная – 736 тысяч рублей.
Правда, скрывалась компания не долго. По подозрению в разбое задержали двух мужчин 30 и 36 лет, а также 23-летнюю девушку. Часть денег молодые люди уже успели потратить.
Троица сейчас находится под стражей. Если их признают виновными, то им грозит наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU