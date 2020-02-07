2020-02-07T09:22:47+03:00
Происшествия

У переславца отобрали телефон и через приложение сняли 736 тысяч рублей

В числе подозреваемых – 23-летняя девушка
Полина Вачнадзе
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Часть денег нападавшие потратилиЧасть денег нападавшие потратилиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Компания из трех человек налетела на переславца на улице Казаковской. У мужчины отобрали сотовый телефон и с помощью мобильного приложения сняли с банковского счета все деньги. Сумма получилась более чем приличная – 736 тысяч рублей.

Правда, скрывалась компания не долго. По подозрению в разбое задержали двух мужчин 30 и 36 лет, а также 23-летнюю девушку. Часть денег молодые люди уже успели потратить.

Троица сейчас находится под стражей. Если их признают виновными, то им грозит наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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