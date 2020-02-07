«Буревестник» на Урале прервал свою 7-матчевую победную серию

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:14:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославцы прибыли в Екатеринбург на волне приятных эмоций от своей затяжной серии побед в семи матчах подряд. Кроме того, у всех баскетболистов, наверняка, в памяти была игра 1-го круга, когда «Буревестник» на своем паркете просто вдребезги разбил «Уралмаш» еще до большого перерыва – 90:76. В той игре, когда защита «Бури» наглухо перекрывала все подступы к своем кольцу, преимущество в третьем периоде порой достигало тридцати очков и лишь в конце 4-го периода гостям позволили чуток поправить статистику. Конечно, могли быть расчеты на то, что в уральском матче удастся повторить успех. Однако выезд у «Буревестника» просто-напросто не получился. Скорее, получилось почти зеркальное подобие игры в «Вознесенском». Лишь промежуточные цифры немного отличаются, а так.. И там, и тут хозяева паркета с огромным перевесом выигрывают два первых периода. Но в Ярославле - 48:28, а на Урале – 50:30.

Фантастическим образом так же зеркально и после большого перерыва. 2 Ярославле – 23:23: 19:25, а на Урале – 20:20;14:20. И уж совсем невероятно точное совпадение преимуществ хозяев матчей – по 14 очков. Словно пульку расписали!

Конечно, ничего не расписывали. В матче в Ярославле имело место очень эффективная защита «Бури», перекрывавшая все попытки уральцев атаковать наше кольцо. А вот на Урале имело место подтверждение закона спорта – «Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник». Так вот на Урале у «Буревестника» игра просто не шла. Причем, почти у всех игроков. Самое прискорбное, что игра не получалась у нашего главного забойщика Артема Бутянковса. Когда такое было, чтобы у Артема за матч всего 4 (четыре!) очка набрано?! Его даже блок-шотами накрывали, чего просто физически быть не может! Правда, если Артем в лучшей форме. Скорее всего, у Артема что-то было типа небольшой травмы. Однако и у других тоже многое не ладилось. Поразительные цифры точности бросков наших игроков. по штрафным – чуть больше половины были точными! А вот уральцы были в полтора раза точнее. По двухочковым и по «трёхам» соперники были примерно равны, но вот подборы, которые Михаил Терехов выделяет главным оружием своей команды, «Буря» провалилась с треском – 31 против 54 уральских. Немудрено, что в третьей четверти исход игры был ясен, вернее, черен. «Буря», как бы по инерции, отрабатывала игровое время, не надеясь на успех.

Единственный, кто у нас не заслуживал упреков в свой адрес, это Джастин Роберсон, остававшийся как бы одним в поле воином. На его счету в итоге 28 очков, но еще активная игра всё то время, что был на паркете. Конечно, промашки и у него были, но его энергия заставляла партнеров двигаться.

В целом, очень обидное поражение «Бури», которому, надо признать, и судьи поспособствовали. Уральцы безнаказанно злоупотребляли неправильными постановками заслонов, на что судьи либо смотрели сквозь пальцы, либо награждали фолами ярославцев. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Буревестник» - 84 : 70 (25:16, 25:14, 20:20, 14:20)

ИСТОЧНИК KP.RU