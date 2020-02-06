«Ярославич» едва не заблудился на Муромской дорожке

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:53:01+03:00

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Очередной тур чемпионата России по «Высшей лиге А» стартовал в четверг в несколько необычном месте, в городе Муром Владимирской области, где принимающей стороной является клуб «Владимир». С этой командой наш «Ярославич» уже провел встречи, поэтому в Муроме нашими соперниками будут московские клубы «Динамо-2» и МГТУ.

С динамовской молодежью выпало играть в первый день тура. И выпала не очень удачно, потому что первый сет парни наставника «Ярославича» Андрея Ноздрина настолько внешне легко взяли у московских, что сразу заразились известной спортивной болезнью, которую в мягкой форме именуют разгильдяйством.

Второй сет у наших прошел с явными признаками этой болезни, хотя тренерский штаб и пытался загасить болезненные признаки. Периодами это удавалось, но в концовке при счете 20:22 не в нашу пользу максимальной концентрации добиться не удалось и сет был проигран.

Вот в третьем сете ярославцы словно очнулись. Проигрывая перед концовкой два мяча, наши парни сумели за счет силовых подач Сергея Локтионова и Рафаэла Мигела довести дело до «больше-меньше», а там уже и до выигрыша важного сета.

И вновь на волне успеха те же признаки разгильдяйства. Только этим можно объяснить фактически провал 4-го сета, который надо было обязательно выигрывать для полновесной победы в матче. Мало того. Динамовцы в этом чемпионате проявили себя умельцами в игре на тай-брейке, потому за исход матча стало тревожно. И надо отдать должное команде и тренерскому штабу «Ярославича», сумевшим преодолеть яростное сопротивление юной динамовской команды (средний возраст игроков команды – менее 20 лет) и взять верх на тайбрейке.

Очень нужная для «Ярославича» победа.

"Ярославич" - Динамо-2" (Москва) - 3:2 (25:19, 21:25, 29:27, 19:25, 16:14)

ИСТОЧНИК KP.RU