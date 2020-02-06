Строительство детской поликлиники в Ярославле продолжат в этом году

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:50:35+03:00

В феврале пройдут торги и будет определен подрядчик

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Строительство детской поликлиники на проспекте Фрунзе началось в прошлом году. Подрядчик подготовил строительную площадку, начал устройство свайного поля, наружных сетей водо- и теплоснабжения.

- В ходе производства работ по устройству фундамента динамические испытания не прошли более половины «контрольных» свай. Было принято решение о внесении изменений в проектную документацию, оно согласовано с Минстроем, – сообщил заместитель директора департамента строительства области Александр Черневский.

К 10 февраля государственную строительную экспертизу проекта планируют завершить. Необходимо также провести повторные торги. Ориентировочно строительство объекта продолжится во 2 квартале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU