В Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:06:44+03:00

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Как сообщает Главное Управление МЧС по Ярославской области, в Горьковском водохранилище сейчас наблюдается подъем воды до неблагоприятных уровней: в Ярославле – 86,88 м БС, в Рыбинске – 88,05 м БС.

На данный момент подтоплено пять территорий. Вот полный список:

- 333 приусадебных участка, 1 дорога в садовых некоммерческих товариществах в Ярославле и Ярославском районе;

- 2 участка в деревне Ивановский Перевоз (строящийся коттеджный поселок);

- 2 жилых дома в поселке Волга (7 человек среди них трое детей).

В Ярославском районе затоплено 220 участков в СНТ «Мономер» и 40 участков в СНТ «Заволжье». В Ярославле пострадали от большой воды участки в СНТ «им.Мичурина» и СНТ «Волга».

Как только вода достигнет отметки 88 м БС, в Ярославле под подтопление попадут 37 жилых домов на Тормозном шоссе, где проживает 262 человека, в том числе 52 ребенка, а также ПАО «Ярославский судостроительный завод» и ОАО «Речной порт». В Рыбинске, как только уровень поднимается до 90 м БС, подтопит четыре жилых дома на улице Пилоставная, где живут 143 человека из них 28 – дети. Подтопит и Рыбинский речной порт.

ИСТОЧНИК KP.RU