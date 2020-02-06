В Ярославском МЧС опубликовали список территорий, которые может затопить
Как сообщает Главное Управление МЧС по Ярославской области, в Горьковском водохранилище сейчас наблюдается подъем воды до неблагоприятных уровней: в Ярославле – 86,88 м БС, в Рыбинске – 88,05 м БС.
На данный момент подтоплено пять территорий. Вот полный список:
- 333 приусадебных участка, 1 дорога в садовых некоммерческих товариществах в Ярославле и Ярославском районе;
- 2 участка в деревне Ивановский Перевоз (строящийся коттеджный поселок);
- 2 жилых дома в поселке Волга (7 человек среди них трое детей).
В Ярославском районе затоплено 220 участков в СНТ «Мономер» и 40 участков в СНТ «Заволжье». В Ярославле пострадали от большой воды участки в СНТ «им.Мичурина» и СНТ «Волга».
Как только вода достигнет отметки 88 м БС, в Ярославле под подтопление попадут 37 жилых домов на Тормозном шоссе, где проживает 262 человека, в том числе 52 ребенка, а также ПАО «Ярославский судостроительный завод» и ОАО «Речной порт». В Рыбинске, как только уровень поднимается до 90 м БС, подтопит четыре жилых дома на улице Пилоставная, где живут 143 человека из них 28 – дети. Подтопит и Рыбинский речной порт.
ИСТОЧНИК KP.RU