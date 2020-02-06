Государство перекладывает обеспечение предпенсионеров на их семьи

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:38:41+03:00

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Депутатам Госдумы от «Единой России» показалось мало поднять пенсионный возраст до планки, до которой мало кто доживет. Павел Крашенинников - председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, вышел с инициативой - трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Право на «алименты» от детей распространяется на инвалидов I, II или III группы, а также лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, то есть 55 лет у женщин, 60 - у мужчин. Также на алименты могут претендовать супруги, в том числе разведенные. Данный законопроект прошел через ГД РФ, соответствующие поправки внесены и в Семейный кодекс.

Мы попросили прокомментировать данный закон депутата Ярославской областной Думы, секретаря Ярославского ОК КПРФ Эльхана Мардалиева.

- Эльхан Яварович, какова ваша позиция по данному закону?

- Я расцениваю данный закон как антисоциальный и вредный со всех точек зрения. Во-первых: он очередной раз доказывает, что сейчас происходит практически полный демонтаж пенсионных отношений между государством и обществом. Во-вторых: это отрицательно скажется на демографии. А на эту проблему сам же Президент обратил особое внимание в своем послании 15 января текущего года…

- Можете поподробнее обосновать это утверждение?

- Да. Смотрите, сейчас в России 80% населения проживает в городах. А обычная городская семья-это 1-2 ребенка. В большинстве своем после уплаты «всего и вся» семьи едва сводят концы с концами. Навесить на них еще и социальные обязанности государства - это обречь большинство семей на нищету, на грани которой они и так находятся в силу деградации экономики. Это резко ограничит возможности семьи и в плане предоставления детям внешкольного образования и воспитания. Планируя рождение детей, семья будет вынуждена отказываться от «лишнего» ребенка из-за того, что она обязана содержать еще и нетрудоспособного родственника.

- Но в России ведь всегда младшее поколение содержало старшее…

- Если говорить о царской России, то да. Но речь надо вести о патриархальной семье. Они были большими и, как правило, были связанны общими производственными отношениями. Как правило, в сельском хозяйстве.

Но с тех пор прошло много времени. И одним из первых декретов Советской власти, был декрет о пенсионном обеспечении - 31 октября 1918 г. было принято Положение о социальном обеспечении трудящихся. А то, что сейчас происходит это явный социальный регресс.

Кроме того, я убежден, что в семьях, где есть возможность помогать родственникам, это и так делают - дети помогают родителям, а родители - детям. И не надо государству сюда вмешиваться и переводить в законодательную плоскость. Ни к чему хорошему это не приведет!

- А к чему, с вашей точки зрения, это может привести?

- Данный закон вполне может спровоцировать «войну поколений» и ухудшить родственные отношения в семьях. Надо понимать, что 80% населения имеют сегодня минимальный достаток. Семье из трех-четырех человек денег хватает только на коммуналку и питание, и прокормить еще 1-2-х человек ей просто не получится, а алименты в несколько тысяч рублей вопрос с пенсионным обеспечением не решат.

И еще одно. Основной лейтмотив данного закона это дополнительное финансовое бремя на граждан. И это, несомненно, приведёт к дальнейшему росту недовольства и социального напряжения. Чтобы законодательно обязать работающее население выплачивать алименты, а фактически — пенсию престарелым родителям, нужно обеспечить экономический рост и повышение доходов населения. А этого нет! И потом возникает парадокс- люди всю жизнь отчисляют средства в Пенсионный фонд, а содержать их обязывают детей. Тогда и право распоряжения пенсионными накоплениями граждан надо передавать их семьям.