2020-02-06T16:09:47+03:00
Общество

В Ярославской области четырех осужденных перевели из колонии на домашнее проживание

Такое право имеют только те, у кого есть семьи
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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Четверо осужденных ярославской исправительной колонии №8 в этом году перевели на домашнее проживание.

Такое право имеют только те осужденные, у которых есть семьи. Им разрешают жить на арендованной или своей жилплощади в пределах колонии-поселения или муниципального образования.

Для этого нужно подать заявление, приложить к нему согласие супруги или супруга и совершеннолетних детей. От них требуется подтверждение, что они не против совместного проживания. Также необходимы документы, которые подтверждают право на проживание в доме или квартире.

После этого администрация колонии отправляет материалы во ФСИН России для проверки и согласования. Потом осужденный получает постановление от начальника исправительного учреждения.

Такую процедуру проделал 22-летний Артем. Он попал в колонию в 2016 году, а в 2019 году его перевели в колонию-поселения, где он начал работать в пекарне. Спустя 5 месяцев Артема перевели на домашнее проживание. Он устроился работать в автомастерской. До четырех раз в месяц он должен отмечаться в колонии, а сотрудники колонии могут проверить его по месту жительства в любое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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