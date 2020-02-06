Ярославские аграрии обменялись опытом выращивания пивоваренного ячменя

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:04:01+03:00

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5 февраля на территории «Пивзавода «Ярпиво» прошел межрегиональный агросеминар, который объединил аграриев, производителей и поставщиков сельхозоборудования и удобрений. Они обсудили технологии выращивания пивоваренного ячменя в почвенно- климатических условиях Ярославской области, обменялись опытом и поделились рекомендациями, рассмотрели актуальные вопросы развития отрасли.

«Пивзавод «Ярпиво» - филиал компании «Балтика», часть CarlsbergGroup, неслучайно был выбран площадкой проведения мероприятия. На экспериментальных делянках агропроекта CarlsbergGroup в Ярославской области тестируются сорта пивоваренного ячменя в условиях Нечерноземья, средней полосы России. Сорта, которые показывают наилучшие результаты, рекомендуются местным сельхозпроизводителям. С каждым годом посевные площади агропроекта увеличиваются.

Евгений Сорокин, директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области говорит:

- Развитие агропроекта Carlsberg Group, представленного в России ООО «Хоппи Юнион», будет способствовать, в том числе, и созданию инфраструктуры по подработке и хранению зерновых культур на территории Ярославской области, что поможет снизить логистические издержки. В результате бизнес получит качественное сырье отечественного производства по выгодной цене, а ярославские аграрии будут обеспечены заказами.

Отметим, что ООО «Хоппи Юнион» - один из крупнейших производителей пивоваренного солода в России. Компания сотрудничает с 84 сельхозпредприятиями в 12 регионах страны, способствуя развитию сельского хозяйства от Центральной России до Дальнего Востока, и обеспечивает рабочими местами около 15 тысяч человек. Одно из современных солодовенных производств «Хоппи Юнион» находится в Ярославле.

Специалисты компании используют в работе уникальное современное оборудование и контролируют качество ячменя на всех этапах выращивания — от посадки семян до уборки урожая.

Михаил Епифанов, руководитель солодовенного производства ООО «Хоппи Юнион» в Ярославле, говорит, что за последние пару лет компания заметно продвинулась в выращивании пивоваренного ячменя:

- В частности, мы не первый год сотрудничаем с сельскохозяйственным предприятием «Курдумовское», закупая ежегодно более 200 тонн ячменя. Это хороший пример для других предприятий, который доказывает, что выращивание ячменя в Ярославской области – выполнимая задача!