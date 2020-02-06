В Ярославской области четыре человека будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:44:53+03:00

В этом году единый госэкзамен в Ярославской области будут сдавать 6495 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

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Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершен. Ярославские школьники, как и все остальные, в обязательном порядке будут сдавать русский язык и математику, а также предметы по выбору. Самыми популярными у ярославцев стали обществознание (53%), биология (20%), также информатика и ИКТ (19%).

В числе самых непопулярных предметов для сдачи география, ее выбрали два процента 11-классников, немецкий, французский, испанский языки. Четыре человека собрались сдавать китайский, который включили в список предметов для ЕГЭ в прошлом году. В 2019-м его сдавали два школьника.

В этом году единый госэкзамен в Ярославской области будут сдавать 6495 человек. Экзамены пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU