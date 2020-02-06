В Ярославле в сгоревшем гараже обнаружили тело мужчины
Следователи начали доследственную проверку
Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизыФото: СУ СКР по Ярославской области
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В ночь с 5 на 6 февраля в гаражном кооперативе на улице Большие Полянки загорелся гараж. В нем обнаружили тело мужчины. Следователи организовали доследственную проверку.
– По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, – поделились в пресс-службе ведомства.
Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU