В Ярославле в сгоревшем гараже обнаружили тело мужчины

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:41:42+03:00

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В ночь с 5 на 6 февраля в гаражном кооперативе на улице Большие Полянки загорелся гараж. В нем обнаружили тело мужчины. Следователи организовали доследственную проверку.

– По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, – поделились в пресс-службе ведомства.

Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU