Ярославну будут судить за неуплату алиментов ребенку, который живет в детдоме

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:43:29+03:00

Женщина уже привлекалась к ответственности, но выводов не сделала

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Прокуратура Ленинского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в неуплате алиментов.

Женщина официально нигде не работает и с августа 2019 года не платит алименты на своего ребенка, который находится в государственном учреждении. В результате ярославна задолжала 30000 рублей. Ранее она уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, но никаких выводов для себя не сделала.

Теперь женщина может отправиться на исправительные работы или оказаться за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU