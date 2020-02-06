Ярославну будут судить за неуплату алиментов ребенку, который живет в детдоме
Женщина уже привлекалась к ответственности, но выводов не сделала
Ярославна задолжала 30000 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Ленинского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в неуплате алиментов.
Женщина официально нигде не работает и с августа 2019 года не платит алименты на своего ребенка, который находится в государственном учреждении. В результате ярославна задолжала 30000 рублей. Ранее она уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, но никаких выводов для себя не сделала.
Теперь женщина может отправиться на исправительные работы или оказаться за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU