2020-02-06T13:40:47+03:00
Общество

Что делать ярославцам, если банк заставляет сдать биометрические данные?

Как оказалось, делать это вовсе не обязательно
Полина Вачнадзе
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Сдача биометрических данных не обязанность, а правоСдача биометрических данных не обязанность, а правоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В последнее время ярославцы, обращаясь в банки за услугами, сталкиваются с тем, что сотрудники очень настойчиво просят клиентов сдать их биометрические данные. Конечно, потом это может сыграть на руку: защитить от мошенников, позволит получать банковские услуги, не посещая офис.

Но некоторые финансовые организации биометрические данные требуют, предупреждая, что в противном случае в получении, например, кредита может быть отказано. Законно ли это?

- По закону биометрические персональные предоставляются гражданами добровольно, с их личного согласия. Законодательство не вменяет в обязанность кредитным организациям сбор биометрических персональных данных. Поэтому если вам предлагают их сдать как обязательное условие получения услуги – например, открытия вклада, получения кредита и прочее, то речь идет о нарушениях в работе финансовых организаций. Об этих фактах можно и нужно сообщать в Банк России, - пояснил начальник юридического отдела ярославского отделения Банка России Олег Масков.

Обратиться в Банк России можно по телефону 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), а также написать заявление через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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