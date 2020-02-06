В Ярославле молодые люди напились и решили с помощью отвертки угнать машину

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:43:50+03:00

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В сентябре 2018 года молодые люди выпивали в Дзержинском районе. Позже, уже навеселе, они отправились гулять и забрели во двор на улице Бабича. Там ребята заметили ВАЗ-2115 , решили воспользоваться ситуацией и прокатиться на авто. С открытой дверью они откатили ВАЗ в соседний дворе, и пытались завести его отверткой.

– В то время, когда один из обвиняемых пытался завести автомобиль, а двое других наблюдали за окружающей обстановкой во дворе дома появился полицейский автомобиль, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ярославцы пытались убежать, но позже их задержали. Юные автолюбители раскаялись и признали свою вину, но это не освободило их от ответственности. На уже судимого 19-летнего жителя Большесельского района и не судимого 21-летнего жителя Брагино возбудили уголовные дела. Каждый из них получил назначенный судом штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU