В организациях Ярославля вводят электронные трудовые книжки
При этом пока можно сохранить старый формат трудовой
у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В мэрии Ярославля прошла учеба кадровых служб по изменениям в трудовом законодательстве. С 1 января 2020 года вводится новый формат трудовой книжки – электронный. Сотрудники организаций сами могут выбирать, переходить к электронному формату или оставить бумажную трудовую. О своем решении нужно будет сообщить работодателю в письменном виде до 31 декабря 2020 года.
Если работник решит перейти на электронный учет, то бумажную трудовую ему выдадут на руки. А вот у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной.
ИСТОЧНИК KP.RU