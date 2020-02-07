2020-02-07T10:35:32+03:00
Общество

В организациях Ярославля вводят электронные трудовые книжки

При этом пока можно сохранить старый формат трудовой
Светлана Крутикова
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у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной.у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В мэрии Ярославля прошла учеба кадровых служб по изменениям в трудовом законодательстве. С 1 января 2020 года вводится новый формат трудовой книжки – электронный. Сотрудники организаций сами могут выбирать, переходить к электронному формату или оставить бумажную трудовую. О своем решении нужно будет сообщить работодателю в письменном виде до 31 декабря 2020 года.

Если работник решит перейти на электронный учет, то бумажную трудовую ему выдадут на руки. А вот у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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