В организациях Ярославля вводят электронные трудовые книжки

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:35:32+03:00

у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В мэрии Ярославля прошла учеба кадровых служб по изменениям в трудовом законодательстве. С 1 января 2020 года вводится новый формат трудовой книжки – электронный. Сотрудники организаций сами могут выбирать, переходить к электронному формату или оставить бумажную трудовую. О своем решении нужно будет сообщить работодателю в письменном виде до 31 декабря 2020 года.

Если работник решит перейти на электронный учет, то бумажную трудовую ему выдадут на руки. А вот у тех, кто начнет работать после 2020 года, трудовая книжка будет только электронной.

ИСТОЧНИК KP.RU