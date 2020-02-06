Изменился график выплаты пенсий в Ярославской области в феврале
Виной тому праздничные дни
ФОТО: УФПС по Ярославской области
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Из-за предстоящих праздников и переноса выходных в феврале немного изменился график выплаты пенсий и других социальных выплат.
В городских отделениях почтовой связи с шестиразовой доставкой и в отделениях с пятиразовой доставкой, где выходной воскресенье и понедельник, пенсии за 22 и 23 февраля будут выплачивать 22 числа.
В отделениях, которые работают пять раз в неделю с выходными суббота и воскресенье, 20 февраля будут выплачивать пенсии за 20 и 22 февраля, а 21 февраля – за 21 и 23 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU