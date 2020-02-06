2020-02-06T11:33:44+03:00
Общество

В Ярославле дети из детского дома учат бабушек и дедушек пользоваться соцсетями

Обучение проходит в рамках проекта «IT от внуков – бабушкам»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Занятия проходят раз в две неделиЗанятия проходят раз в две неделиФото: Правительство Ярославской области
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Ярославские воспитанники детского дома «Солнечный» начали обучать бабушек и дедушек основам информатики. И это не обычные пожилые люди. Они являются постояльцами регионального геронтологического центра. Обучение проходит в рамках проекта «IT от внуков – бабушкам». Детский дом «Солнечный» – это профильное учреждение с IT-направлением.

– В числе основных задач проекта – помочь пожилым людям снять психологические барьеры, мешающие знакомству с современной техникой, развить навыки использования сети Интернет в быту, – рассказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая

Вскоре бабушки и дедушки смогут самостоятельно искать информацию, использовать портал госуслуг и социальные сети.

Занятия проходят раз в две недели. Обучение прошли уже 50 постояльцев геронтологического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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