В Ярославле дети из детского дома учат бабушек и дедушек пользоваться соцсетями
Ярославские воспитанники детского дома «Солнечный» начали обучать бабушек и дедушек основам информатики. И это не обычные пожилые люди. Они являются постояльцами регионального геронтологического центра. Обучение проходит в рамках проекта «IT от внуков – бабушкам». Детский дом «Солнечный» – это профильное учреждение с IT-направлением.
– В числе основных задач проекта – помочь пожилым людям снять психологические барьеры, мешающие знакомству с современной техникой, развить навыки использования сети Интернет в быту, – рассказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая
Вскоре бабушки и дедушки смогут самостоятельно искать информацию, использовать портал госуслуг и социальные сети.
Занятия проходят раз в две недели. Обучение прошли уже 50 постояльцев геронтологического центра.
ИСТОЧНИК KP.RU