В Ярославле стало на два памятника больше

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:32:56+03:00

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Дом №45 на Республиканской включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник местного значения. Здание построили в конце 18 века.

Изначально это был каменный двухэтажный дом, в нем находились управа, училище и богадельня Ярославского мещанского общества. В начале 20 века здание перестроили, а в советское время надстроили еще два этажа. Лицевые фасады здания – образец классицизма в гражданской архитектуре. Хотя здание выдержало значительные перестройки, на первом и втором этажах удалось сохранить подлинные архитектурные элементы конца 19 века. Сейчас памятник культуры – жилой многоквартирный дом. На первом этаже находятся торговые и административные помещения.

Кроме того, в реестр объектов культурного наследия включили дом 32 на Революционной. Он известен как «Лавка Вахрамеевых-Оловянишниковых». Всего в Ярославле 74 объекта культурного наследия местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU