2020-02-06T10:46:14+03:00
Общество

Экс-директор рыбинской турфирмы обвиняется в мошенничествах

Она, по версии следствия, обманула клиентов на 1,7 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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Туристы остались и без денег, и без отдыхаТуристы остались и без денег, и без отдыхаФото: Полина Вачнадзе
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Несколько жителей Рыбинска остались без отдыха и лишились денег «благодаря» бывшему директору местной туристической фирмы. По версии правоохранительных органов, 30-летняя женщина собрала с клиентов деньги на путевки, заранее зная, что исполнять свои обязательства по договорам не будет. Тем более, что некоторые из них заключались в тот момент, когда турфирмы уже не существовало, а сама директор была освобождена от этой должности.

Деньги за путевки клиентам до сих пор не вернули. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

- Расследование дела продолжается, устанавливаются потерпевшие. Напоминаем, что при заключении договоров желательно изучить документы фирмы, ознакомиться с отзывами о ней, узнать, как долго она работает на рынке, - сообщает пресс-служба УВМД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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