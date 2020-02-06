Подрядчик пояснил, почему Добрынинский мост ремонтировали ночью и мешали людям спать

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:41:22+03:00

Технологический процесс прервать было нельзя, это бы сильно сказалось на качестве работ Фото: Мэрия Ярославля

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Жители домов, расположенных рядом с Добрынинским мостом, который сейчас капитально ремонтируется, пожаловались на шум от техники в ночное время. Как пояснил подрядчик, это был единичный случай и связан он с поломкой техники.

- Днем сломалась спецтехника, которая производит бетонирование швов железобетонных балок, работу удалось возобновить только вечером. Технологический процесс прервать мы не могли, это бы сильно сказалось на качестве выполняемых работ. Мы приняли решение закончить процесс в ночное время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - сказал руководитель проекта Александр Огарков.

Отремонтированный участок моста планируют открыть для движения уже в апреле. Тогда же начнутся работы на второй половине путепровода. Данная схема предусматривает сквозной проезд, съезды будут закрыты для транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU