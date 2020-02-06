В Ярославле будут судить мужчину, сбившего 3-летнюю девочку на «зебре»

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:25:19+03:00

Бабушка везла ребенка на санках перед собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадала и бабушка, которая везла ребенка на санках

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ДТП произошло больше года назад, 23 января, на улице Большая Федоровская. Женщина везла в детский сад 3-летнюю внучку, девочка сидела на санках. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехала «Тойота». И 54-летняя ярославна, и малышка с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.

- В отношении водителя автомобиля возбудили уголовное дело, он свою вину признал. В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебная экспертизы, установлен механизм и обстоятельства происшествия. Расследование завершено, дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Максимум, что грозит водителю – лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU