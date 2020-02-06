В Ярославле будут судить мужчину, сбившего 3-летнюю девочку на «зебре»
ДТП произошло больше года назад, 23 января, на улице Большая Федоровская. Женщина везла в детский сад 3-летнюю внучку, девочка сидела на санках. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехала «Тойота». И 54-летняя ярославна, и малышка с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.
- В отношении водителя автомобиля возбудили уголовное дело, он свою вину признал. В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебная экспертизы, установлен механизм и обстоятельства происшествия. Расследование завершено, дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Максимум, что грозит водителю – лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU