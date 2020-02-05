В Ярославле арестовали "Дом доходный Понизовкиных"

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:04:48+03:00

Если за 10 дней задолженность не будет выплачена полностью, "Дом доходный Понизовкиных" уйдет с молотка. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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В Ярославле судебные приставы арестовали объект культурного наследия "Дом доходный Понизовкиных". Его владелец, юридическое лицо, должен нескольким взыскателям около 70 миллионов рублей, в том числе более 55 миллионов - по налогам. На данный момент исполнительное производство содержит 93 исполнительных документа.

В итоге у организации-должника помимо счетов в банках арестовали недвижимость - дом и земельный участок на улице Свободы. Только вероятность того, что имущество пойдет с молотка, заставило владельцев действовать - организация начала платить по долгам. Однако если за 10 дней задолженность не будет выплачена полностью, "Дом доходный Понизовкиных" уйдет с молотка, сообщает пресс-служба судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU