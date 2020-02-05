За прошлый год ярославские охотники получили 4356 разрешений на добычу

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:20:53+03:00

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За 2019 год через портал госуслуг ярославские охотники получили 1088 разрешений на охоту, через МФЦ – 1239 человек, а лично на руки – 2029.

Всего в области находится 22 охотничьих угодья, а по сей день охота продолжается на лисиц, енотовидных собак, волков, белок, хорей, норок и куниц. Сезон завершится в конце февраля. Охотиться на этих пушных зверей могут только те, у кого есть действующий охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия и на добычу охотничьих ресурсов. В некоторые угодья нужна путевка.

Следующий сезон начнется с третьей субботы апреля. За две недели охотники смогут получать разрешения на добычу. Для этого им нужно оплатить госпошлину в 650 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU