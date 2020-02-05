За 2019 год нарушителей в сфере обращения с отходами арестовали на 2 миллиона рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:53:22+03:00

Всего за прошлый год было обследовано 650 площадок Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославле продолжаются проверки по содержанию контейнерных площадок. На днях они прошли в Красноперекопском и Фрунзенском районах, а еще в поселке Ивняки и Творогово. Сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования, сотрудники Роспотребнадзора, инспекторы административно-технического надзора и департамента государственного жилищного надзора обследовали 15 контейнерных площадок, на которых выявили небольшие нарушения.

Всего в 2019 году обследовали 650 площадок, 415 из которых были захламлены древесными отходами, шинами и другим мусором.

– За нарушения требований законодательства в сфере обращения с отходами департаментом привлечено к ответственности более 130 лиц, наложено штрафов на сумму более 2 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе правительства региона.

Следующие рейды состоятся в Рыбинске и Переславле.

Если вы заметили захламленные площадки, позвоните в круглосуточный контакт-центр единого регионального оператора – 8-800-707-61-65. Также вы можете проконсультироваться по телефонам горячей линии 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207-202 или обратиться в государственный экологический надзор: (4852) 40-02-30 или на почту doosp@yarregion.ru.

Если контейнерная площадка находится на муниципальном участке, при захламлении территории обратитесь в управление Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 8 (4852) 73-70-19 или в инспекцию административно-технического надзора – (4852) 67-42-65.

А если контейнерная площадка установлена в придомовой зоне, ответственность несет управляющая организация.

Также при нарушениях жители могут позвонить в департамент государственного жилищного надзора по телефону горячей линии – (4852) 78-56-52.

ИСТОЧНИК KP.RU