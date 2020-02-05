Житель Ярославской области выплатил все алименты, чтобы не ходить на работу пешком

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:44:00+03:00

Чтобы не лишиться прав, отец быстро заплатил долг по алиментам. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Неплательщик несколько лет состоит на контроле у судебных приставов

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Исполнительное производство в отношении жителя Углича, задолжавшего своему ребенку 80 тысяч рублей алиментов, на контроле у судебных приставов находится уже несколько лет. Все это время должник свои родительские обязанности исполнял не очень добросовестно.

Уволившись с официальной работы, мужчина и вовсе перестал платить алименты, накопился долг. Сначала угличанина ограничили в его праве выехать за границу, потом обратили внимание на счета в банках.

Потом из районного отдела ГИБДД поступил ответ на запрос, имеются ли у должника водительские права. Оказалось, что есть. Пристав предупредил, что удостоверение могут отобрать.

Мужчина, понимая, что его новое место работы находится в 40 километрах от дома и добираться туда на общественном транспорте проблематично, не стал рисковать правами.

- Должник оплатил алименты в полном объеме, а также исполнительный сбор – 6 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU