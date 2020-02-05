В храме при Рыбинской колонии прошло венчание
Церемонии бракосочетания в местах лишения свободы не редкость, а вот на таинство венчания решаются далеко не все пары. В этом году это первая подобная церемония. Обвенчались 36-летний осужденный Иван и его супруга Наталья. Молодые люди познакомились много лет назад, но пожениться решили только сейчас: неделю назад в стенах исправительного учреждения они расписались, а теперь обвенчались.
К этому важному событию пара готовилась тщательно и заранее. Перед венчанием супруги общались со священнослужителем, выбирали наряды и свадебные кольца. После таинства новобрачным передали подарок – иконы Спасителя и Богородицы, пожелали любви и терпения. Последнее им особенно пригодится, ведь после венчания Наталья уехала домой, а Иван остался в стенах ИК отбывать срок. Но молодые люди верят, что им удастся сохранить любовь друг к другу даже на расстоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU