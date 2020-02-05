Жительница Ярославской области за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:54:05+03:00

За постановку на учет она получила от иностранных граждан деньги Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Она уже была ранее судима

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В Переславле-Залесском 51-летняя местная жительница зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев. Полиция выяснила, что проживать вместе с женщиной иностранные граждане не собирались. За постановку на учет они дали ей денежное вознаграждение.

– Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Хозяйка квартиры уже была ранее судима. Теперь она заплатит большой штраф, отправится на принудительные работы или за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU