2020-02-05T13:54:05+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев

Она уже была ранее судима
Екатерина РЯБЦЕВА
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За постановку на учет она получила от иностранных граждан деньгиЗа постановку на учет она получила от иностранных граждан деньгиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Переславле-Залесском 51-летняя местная жительница зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев. Полиция выяснила, что проживать вместе с женщиной иностранные граждане не собирались. За постановку на учет они дали ей денежное вознаграждение.

– Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Хозяйка квартиры уже была ранее судима. Теперь она заплатит большой штраф, отправится на принудительные работы или за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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