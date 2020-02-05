2020-02-05T13:59:42+03:00
Происшествия

Пять жителей Ярославской области осудили за 37 краж, 5 грабежей и 3 покушения на кражи

Мужчины сядут на сроки от полутора до трех лет, в том числе условно, один отделался штрафом
Полина Вачнадзе
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Один из злоумышленников от суда скрылся и сейчас объявлен в розыск.Один из злоумышленников от суда скрылся и сейчас объявлен в розыск.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На скамье подсудимых – пять молодых мужчин от 21 года до 23 лет, жители Ярославля, Рыбинска и Тутаевского района. Их признали виновными в серии краж, грабежей, а также покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и незаконным проникновением в жилище. Целый букет обвинений. Кстати, троим из «великолепной» пятерке в суде бывать не впервой – они уже отбывали наказания за аналогичные преступления.

Орудовала банда на протяжении 2018 и 2019 годов, преступления совершались как по отдельности, так и всей компанией. Задержали злоумышленников сотрудники полиции.

Например, в конце 2018 года в Рыбинске они выхватили у женщины сумку, в которой лежало 7300 рублей. А через несколько дней напали и избили мужчину, после чего похитили у него золотой браслет, куртку и мобильник.

Грабили мужчины и торговые павильоны, магазины. На Ленинградском проспекте в Ярославле из торговой точки похитили более 800 пачек сигарет на сумму 88 тысяч рублей, из магазина на Городском валу вынесли товаров на 100 тысяч: 600 пачек сигарет, шоколад. Всего на счету злоумышленников 37 краж, 5 грабежей и 3 покушения на кражу.

- 23-летнего подсудимого приговорили к 3 годам колонии-поселения, 21-летнего обвиняемого – к 3 годам условно, его ровесника – к полутора годам также условно. В отношении одного из подсудимых уголовное дело прекращено с назначением штрафа 20 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

Один из злоумышленников от суда скрылся и сейчас объявлен в розыск.

Приговор в законную силу пока не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU

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