В Ярославле будут судить экс-сотрудника коммерческой организации за многочисленные подкупы

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:13:40+03:00

Следствие считает, что за свою помощь он брал от 95 тысяч рублей до 1,5 миллионов

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СКР по Ярославской области завершил расследование в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

Мужчина занимал руководящую должность в фирме, торгующей продуктами в розницу. Ярославец отвечал за обеспечение разгрузки товара, который поставлялся для дальнейшей продажи.

- С сентября 2015 по май 2019 года мужчина содействовал организациям, которые поставляли в фирму продукты питания. Злоумышленник помогал ускорить процедуру разгрузки машин и обеспечивал их выезд еще до окончания приемки товара. Делал ярославец это не просто так, а за вознаграждение – от 95 тысяч рублей до почти полутора миллионов. В настоящее время обвиняемый из компании уволен, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области

В ходе расследования мужчина во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU