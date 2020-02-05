2020-02-05T13:13:40+03:00
Происшествия

В Ярославле будут судить экс-сотрудника коммерческой организации за многочисленные подкупы

Следствие считает, что за свою помощь он брал от 95 тысяч рублей до 1,5 миллионов
Светлана КРУТИКОВА
Поделиться:
В настоящее время обвиняемый из компании уволенВ настоящее время обвиняемый из компании уволенФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

СКР по Ярославской области завершил расследование в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

Мужчина занимал руководящую должность в фирме, торгующей продуктами в розницу. Ярославец отвечал за обеспечение разгрузки товара, который поставлялся для дальнейшей продажи.

- С сентября 2015 по май 2019 года мужчина содействовал организациям, которые поставляли в фирму продукты питания. Злоумышленник помогал ускорить процедуру разгрузки машин и обеспечивал их выезд еще до окончания приемки товара. Делал ярославец это не просто так, а за вознаграждение – от 95 тысяч рублей до почти полутора миллионов. В настоящее время обвиняемый из компании уволен, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области

В ходе расследования мужчина во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ярославской области за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев
Пять жителей Ярославской области осудили за 37 краж, 5 грабежей и 3 покушения на кражи
В Ярославле будут судить экс-сотрудника коммерческой организации за многочисленные подкупы
Жители дома на Тутаевском шоссе в Ярославле добились от управляющей компании ремонта подъезда
В Ярославской поликлинике дети до 1 года могут пройти врачей за одно посещение
Мужчина в самом расцвете сил: ярославский Карлсон украл в магазине 30 коробок печенья и конфет
Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест
Мэрия Ярославля обещает помочь предпринимателям с рынка на Резинотехнике, который планирует закрыть
На Деминском лыжном марафоне будет вручено три тысячи медалей
Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны
Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дороги у нескольких образовательных учреждений
Лесоруб из Ярославской области нарубил берез на миллион рублей и был пойман правоохранителями
В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов