Жители дома на Тутаевском шоссе в Ярославле добились от управляющей компании ремонта подъезда

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:52:40+03:00

Управляющей компании было выдано предписание об устранении нарушений, что она и сделала. ФОТО: Госжилнадзор по Ярославской области

Но для этого пришлось обращаться в жилищную инспекцию

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Возмущенные жители одного из домов на Тутаевском шоссе в Ярославле обратились в департамент областного госжилнадзора. Они потребовали проверить работу ООО «Новый Дом». Жильцы дома жаловались в управляющую компанию на отвалившуюся штукатурку стен подъезда и цоколя, не горящие лампочки и плохое состояние полов в подъезде. ВО время проверки инспекцией все это подтвердилось.

Управляющей компании было выдано предписание об устранении нарушений, что она и сделала.

- Основной обязанностью управляющей организации является поддержание нормального технического состояния общего имущества домов. Если сотрудники организации с данной задачей не справляются, более того, отказываются прислушиваться к требованиям жителей, нужно немедленно обращаться в департамент госжилнадзора, - прокомментировал и.о. руководителя областного надзорного ведомства Давид Бараташвили.

ИСТОЧНИК KP.RU