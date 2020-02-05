Жители дома на Тутаевском шоссе в Ярославле добились от управляющей компании ремонта подъезда
Возмущенные жители одного из домов на Тутаевском шоссе в Ярославле обратились в департамент областного госжилнадзора. Они потребовали проверить работу ООО «Новый Дом». Жильцы дома жаловались в управляющую компанию на отвалившуюся штукатурку стен подъезда и цоколя, не горящие лампочки и плохое состояние полов в подъезде. ВО время проверки инспекцией все это подтвердилось.
Управляющей компании было выдано предписание об устранении нарушений, что она и сделала.
- Основной обязанностью управляющей организации является поддержание нормального технического состояния общего имущества домов. Если сотрудники организации с данной задачей не справляются, более того, отказываются прислушиваться к требованиям жителей, нужно немедленно обращаться в департамент госжилнадзора, - прокомментировал и.о. руководителя областного надзорного ведомства Давид Бараташвили.
ИСТОЧНИК KP.RU