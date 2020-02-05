2020-02-05T12:09:05+03:00
Общество

В Ярославской поликлинике дети до 1 года могут пройти врачей за одно посещение

Для этого не нужен визит к педиатру для получения явок к специалистам
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В детской поликлинике №5 малыши до года, у которых есть риски развития двигательных нарушений, теперь могут пройти нескольких врачей за одно посещениеВ детской поликлинике №5 малыши до года, у которых есть риски развития двигательных нарушений, теперь могут пройти нескольких врачей за одно посещениеФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В детской поликлинике №5 малыши до года, у которых есть риски развития двигательных нарушений, теперь могут пройти нескольких врачей за одно посещение. Причем, родителям даже необязательно предварительно посещать педиатра для получения явок к специалистам. Нововведения в два раза должны сократить время, которые родитель и ребенок тратят на беготню по кабинетам, при этом мама должна получить полную информацию о состоянии здоровья малыша и дальнейшее тактике наблюдения за ним.

Такая системе введена в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Поликлиника №5 участвует в этом проекте с 2016 года. Ежегодно медики этой поликлиники выявляют около 50 малышей, которые находятся в зоне риска развития двигательных нарушений. Именно для них и организован совместный осмотр педиатра, невролога и врача ЛФК, которые решают, нужно ли дополнительное обследование, реабилитация. Здесь ЛФК сочетается с массажем, занятиями в бассейне, физиолечением. Такой подход повышает результаты лечения, снижает затраты на него, уменьшает риск инвалидности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ярославской области за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев
Пять жителей Ярославской области осудили за 37 краж, 5 грабежей и 3 покушения на кражи
В Ярославле будут судить экс-сотрудника коммерческой организации за многочисленные подкупы
Жители дома на Тутаевском шоссе в Ярославле добились от управляющей компании ремонта подъезда
В Ярославской поликлинике дети до 1 года могут пройти врачей за одно посещение
Мужчина в самом расцвете сил: ярославский Карлсон украл в магазине 30 коробок печенья и конфет
Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест
Мэрия Ярославля обещает помочь предпринимателям с рынка на Резинотехнике, который планирует закрыть
На Деминском лыжном марафоне будет вручено три тысячи медалей
Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны
Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дороги у нескольких образовательных учреждений
Лесоруб из Ярославской области нарубил берез на миллион рублей и был пойман правоохранителями
В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов