В Ярославской поликлинике дети до 1 года могут пройти врачей за одно посещение

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:09:05+03:00

В детской поликлинике №5 малыши до года, у которых есть риски развития двигательных нарушений, теперь могут пройти нескольких врачей за одно посещение Фото: Мэрия Ярославля

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В детской поликлинике №5 малыши до года, у которых есть риски развития двигательных нарушений, теперь могут пройти нескольких врачей за одно посещение. Причем, родителям даже необязательно предварительно посещать педиатра для получения явок к специалистам. Нововведения в два раза должны сократить время, которые родитель и ребенок тратят на беготню по кабинетам, при этом мама должна получить полную информацию о состоянии здоровья малыша и дальнейшее тактике наблюдения за ним.

Такая системе введена в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Поликлиника №5 участвует в этом проекте с 2016 года. Ежегодно медики этой поликлиники выявляют около 50 малышей, которые находятся в зоне риска развития двигательных нарушений. Именно для них и организован совместный осмотр педиатра, невролога и врача ЛФК, которые решают, нужно ли дополнительное обследование, реабилитация. Здесь ЛФК сочетается с массажем, занятиями в бассейне, физиолечением. Такой подход повышает результаты лечения, снижает затраты на него, уменьшает риск инвалидности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU