Мужчина в самом расцвете сил: ярославский Карлсон украл в магазине 30 коробок печенья и конфет

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:46:34+03:00

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Во Фрунзенском районе 39-летний мужчина зашел в магазин и украл… 30 коробок кондитерских изделий на сумму более 11 тысяч рублей. В дежурную часть обратилась директор магазина, и сотрудники уголовного розыска принялись за работу. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Он дал признательные показания.

– Следственным подразделением ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.

Если вы заметили правонарушение, немедленно обратитесь в полицию. Чем скорее вы это сделаете, тем больше шансов найти и задержать преступника и вернуть похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU