Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест
Посидит 10 суток, подумает
Суд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток. ФОТО: УФССП по ЯРославской области
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В Данилове суд привлек к ответственности местную жительницу, которая не хотела обеспечивать своих детей.
Женщина должна была платить алименты на сына и дочь, которые проживают в приемной семье. Но выполнять эти обязательства жительница Данилова не торопилась. В результате образовался внушительный долг – 1,3 миллиона рублей.
- Судебные приставы составили на должницу протокол об административном правонарушении. Суд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU