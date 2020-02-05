2020-02-05T11:18:49+03:00
Общество

Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест

Посидит 10 суток, подумает
Светлана КРУТИКОВА
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Суд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток. ФОТО: УФССП по ЯРославской областиСуд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток. ФОТО: УФССП по ЯРославской области
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В Данилове суд привлек к ответственности местную жительницу, которая не хотела обеспечивать своих детей.

Женщина должна была платить алименты на сына и дочь, которые проживают в приемной семье. Но выполнять эти обязательства жительница Данилова не торопилась. В результате образовался внушительный долг – 1,3 миллиона рублей.

- Судебные приставы составили на должницу протокол об административном правонарушении. Суд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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