Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:18:49+03:00

Суд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток. ФОТО: УФССП по ЯРославской области

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В Данилове суд привлек к ответственности местную жительницу, которая не хотела обеспечивать своих детей.

Женщина должна была платить алименты на сына и дочь, которые проживают в приемной семье. Но выполнять эти обязательства жительница Данилова не торопилась. В результате образовался внушительный долг – 1,3 миллиона рублей.

- Судебные приставы составили на должницу протокол об административном правонарушении. Суд признал женщину виновной и назначил ей арест на 10 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU