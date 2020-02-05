2020-02-05T11:08:01+03:00
Общество

Мэрия Ярославля обещает помочь предпринимателям с рынка на Резинотехнике, который планирует закрыть

Договор на аренду земельного участка был заключен 16 лет назад с нарушениями законодательства
Полина Вачнадзе
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В администрации района прошла встреча с предпринимателямиВ администрации района прошла встреча с предпринимателямиФото: Мэрия Ярославля
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Договор между мэрией Ярославля и ООО «Мараш» на аренду земельного участка, где сейчас находится рынок, был заключен еще в 2004 году. Но, как выяснилось Во время недавней прокурорской проверки, сделано это было с нарушением законодательства, а именно без проведения конкурсной процедуры. 10 января городским властям из надзорного ведомства поступило представление об устранении нарушений.

В настоящее время началось расторжение договора с ООО «Мараш». Торговцы, по сути, остаются не у дел. На данный момент на рынке на Спартаковской работают более 50 предпринимателей, которым предоставлено около 80 торговых мест. Протестуют против закрытия рынка и местные жители: за продуктами им придется либо ходить в магазины, что не всегда выгодно, либо ездить на рынки в другие районы, что совсем не удобно.

- Мэрия полностью на стороне предпринимателей, работающих на данном земельном участке, и готова оказать всю необходимую помощь, как юридическую, так и координационную, - сказал заммэра города по социально-экономическому развитию Илья Мотовилов на встрече в местной администрации, посвященной закрытию рынка.

Встреч будет несколько, ровно столько, сколько потребуется для решения всех вопросов каждого предпринимателя, заверили в мэрии. А потребуется их немало, так как ситуация сложилась нестандартная и нужно обдумывать все варианты выхода из нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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