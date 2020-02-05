На Деминском лыжном марафоне будет вручено три тысячи медалей

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:48:08+03:00

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29 февраля и 1 марта в Ярославской области пройдет XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон. Награды ждут участников гонки на 50 и 25 километров, юниорских дистанций на 2, 5, 10 километров и бэби-марафона. Новый дизайн медалей лыжники увидят только на финише.

С 2007 года, за все время существования Деминского лыжного марафона, финишерам соревнований вручили больше 18 тысяч медалей. Особенность наград в том, что каждый год в дизайне медали что-то меняется, появляется интересная деталь. При этом основные логотипы – лось и снежинка – сохраняются.

Так, в 2013 году медали сделали литыми и украсили надписью Worldloppet. Она означала, что Деминский марафон попал в элитную серию лыжных марафонов.

К юбилейному марафону 2017 года подготовили пять видов медалей: для участников более десяти марафонов в разных странах мира, золотые и серебряные награды для финишеров деминских гонок на 50 и 25 километров, медали для участников Кубка Деминских марафонов и для участников юниорских гонок и бэби-марафона.

Награды XII Ростех Деминского марафона тоже имели свою изюминку: медаль и значок – два в одном. Причем их можно носить как вместе, так и по отдельности.

В этом году участников марафона продолжат удивлять. Награды сделают не матовыми, а блестящими, и марафонцы вновь вместе с ними получат так понравившиеся значки.

Кроме памятных медалей участники лыжных гонок также получат наклейку на лыжи и личный биб.

ИСТОЧНИК KP.RU