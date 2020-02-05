2020-02-05T10:39:25+03:00
Звезды

Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны

Чем готовит Первый русский для жителей города
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Экскурсии в театре проводятся с прошлого годаЭкскурсии в театре проводятся с прошлого годаФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Об этом рассказал художественный руководитель театра Сергей Пускепалис. Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта, откроется она карнавальным шествием. Возглавят его гвардейцы Государыни Масленицы.

- Традиция проведения большого карнавального шествия была заложена основателем первого русского театра Федором Волковым. В масленичную неделю по театру будут проходить экскурсии, проводить их будут актеры. Также для посетителей в дни масленичной недели мы откроем специальные фотозоны в фойе театра, - рассказал Сергей Пускепалис.

Кстати, проект «Открытый театр», запущенный в прошлом году Первым русским, очень быстро стал популярен у ярославцев и гостей города. За три месяца на экскурсиях побывали около трех тысяч человек.

Масленица в Ярославле считается одним из самых масштабных туристических событий, которое хорошо известно в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ярославской области за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев
Пять жителей Ярославской области осудили за 37 краж, 5 грабежей и 3 покушения на кражи
В Ярославле будут судить экс-сотрудника коммерческой организации за многочисленные подкупы
Жители дома на Тутаевском шоссе в Ярославле добились от управляющей компании ремонта подъезда
В Ярославской поликлинике дети до 1 года могут пройти врачей за одно посещение
Мужчина в самом расцвете сил: ярославский Карлсон украл в магазине 30 коробок печенья и конфет
Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест
Мэрия Ярославля обещает помочь предпринимателям с рынка на Резинотехнике, который планирует закрыть
На Деминском лыжном марафоне будет вручено три тысячи медалей
Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны
Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дороги у нескольких образовательных учреждений
Лесоруб из Ярославской области нарубил берез на миллион рублей и был пойман правоохранителями
В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов