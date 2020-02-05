Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:39:25+03:00

Экскурсии в театре проводятся с прошлого года Фото: Мэрия Ярославля

Чем готовит Первый русский для жителей города

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Об этом рассказал художественный руководитель театра Сергей Пускепалис. Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта, откроется она карнавальным шествием. Возглавят его гвардейцы Государыни Масленицы.

- Традиция проведения большого карнавального шествия была заложена основателем первого русского театра Федором Волковым. В масленичную неделю по театру будут проходить экскурсии, проводить их будут актеры. Также для посетителей в дни масленичной недели мы откроем специальные фотозоны в фойе театра, - рассказал Сергей Пускепалис.

Кстати, проект «Открытый театр», запущенный в прошлом году Первым русским, очень быстро стал популярен у ярославцев и гостей города. За три месяца на экскурсиях побывали около трех тысяч человек.

Масленица в Ярославле считается одним из самых масштабных туристических событий, которое хорошо известно в России.

ИСТОЧНИК KP.RU