2020-02-05T10:01:10+03:00
Происшествия

Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист

Преступника задержали
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Кошелек с деньгами и телефон грабитель вернул хозяинуКошелек с деньгами и телефон грабитель вернул хозяинуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В полицию Фрунзенского района обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что вечером его побил неизвестный мужчина, и украл мобильник и кошелек с деньгами.

Оперативники отыскали преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина во всем признался и вернул награбленное.

– Следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь преступник может отправиться на принудительные работы или лишиться свободы и выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ярославской области за вознаграждение зарегистрировала в своей квартире семь иностранцев
Пять жителей Ярославской области осудили за 37 краж, 5 грабежей и 3 покушения на кражи
В Ярославле будут судить экс-сотрудника коммерческой организации за многочисленные подкупы
Жители дома на Тутаевском шоссе в Ярославле добились от управляющей компании ремонта подъезда
В Ярославской поликлинике дети до 1 года могут пройти врачей за одно посещение
Мужчина в самом расцвете сил: ярославский Карлсон украл в магазине 30 коробок печенья и конфет
Жительницу Ярославской области за миллионный долг перед детьми отправили под арест
Мэрия Ярославля обещает помочь предпринимателям с рынка на Резинотехнике, который планирует закрыть
На Деминском лыжном марафоне будет вручено три тысячи медалей
Волковский театр в Ярославле готовится к Главной Масленице страны
Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист
Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дороги у нескольких образовательных учреждений
Лесоруб из Ярославской области нарубил берез на миллион рублей и был пойман правоохранителями
В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов