Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:01:10+03:00

Кошелек с деньгами и телефон грабитель вернул хозяину Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В полицию Фрунзенского района обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что вечером его побил неизвестный мужчина, и украл мобильник и кошелек с деньгами.

Оперативники отыскали преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина во всем признался и вернул награбленное.

– Следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь преступник может отправиться на принудительные работы или лишиться свободы и выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU