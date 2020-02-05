Минус мобильник и кошелек: во Фрунзенском районе Ярославля на парня напал рецидивист
Преступника задержали
Кошелек с деньгами и телефон грабитель вернул хозяинуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Фрунзенского района обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что вечером его побил неизвестный мужчина, и украл мобильник и кошелек с деньгами.
Оперативники отыскали преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчина во всем признался и вернул награбленное.
– Следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Теперь преступник может отправиться на принудительные работы или лишиться свободы и выплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU