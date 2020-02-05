Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дороги у нескольких образовательных учреждений

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:43:01+03:00

Нарушения сотрудниками прокуратуры были выявлены приблизительно одни и те же Фото: Алексей БУЛАТОВ

Асфальт здесь весь в выбоинах и трещинах, нет дорожных знаков и разметок

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Прокуратура Ленинского района города проверила качество дорог у автомеханического колледжа, колледжа сервиса и дизайна, а также Ярославского филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА. Во всех этих местах безопасность дорожного движения оставляла желать лучшего. Причем, нарушения сотрудниками прокуратуры были выявлены приблизительно одни и те же.

Например, на улицах Кузнецова и Добролюбова дорожное полотно в выбоинах, просадках и трещинах. Нет многих дорожных знаков, которые должны здесь быть в обязательном порядке, например «Искусственная неровность», «Пешеходный переход». Нет разметки, а пешеходный переход у дома №9 на Кудрявцева не оборудован ограждениями.

- В суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля обязательства привести указанные автомобильные дороги в соответствие с требованиями госстандартов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области. – Судом эти требования удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU