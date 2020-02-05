Лесоруб из Ярославской области нарубил берез на миллион рублей и был пойман правоохранителями

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:17:35+03:00

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В феврале 2019 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Угличскому району приехали в деревню Княжево и увидели, что там происходит незаконная рубка деревьев. Ее организовал местный житель – 34-летний мужчина.

За все время ему удалось вырубить 91 березу на сумму более миллиона ста тысяч рублей. Лесоруб полностью признал свою вину.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчина выплатит штраф до 3 миллионов рублей, либо отправится на принудительные работы или за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU