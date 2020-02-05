В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов
В Ярославле недалеко от ДК Добрынина трамвай наехал на сугроб и сошел с рельсов. Очевидцы рассказывают, что это случилось около 22 часов.
– Так у нас работают коммунальные службы, – считает горожан Артем, опубликовавший в соцсетях пост.
С ним согласно большинство ярославцев. Они уверены, что виной всему неубранные от снега рельсы. Но есть и те, кто обвиняет во всем водителя.
– Да, рельсы не чищены, но вы вообще часто на трамваях ездите?! Когда и снега нет, ощущение, что перевернётся. Такое чувство, что водители на пожар опаздывают, – возмущается Дарья.
Хорошо, что никто не пострадал. В причинах случившегося будут разбираться сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU