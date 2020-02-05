2020-02-05T10:02:21+03:00
Происшествия

В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов

Обошлось без пострадавших
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Майя ГоджаеваФОТО: Майя Годжаева
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В Ярославле недалеко от ДК Добрынина трамвай наехал на сугроб и сошел с рельсов. Очевидцы рассказывают, что это случилось около 22 часов.

– Так у нас работают коммунальные службы, – считает горожан Артем, опубликовавший в соцсетях пост.

С ним согласно большинство ярославцев. Они уверены, что виной всему неубранные от снега рельсы. Но есть и те, кто обвиняет во всем водителя.

– Да, рельсы не чищены, но вы вообще часто на трамваях ездите?! Когда и снега нет, ощущение, что перевернётся. Такое чувство, что водители на пожар опаздывают, – возмущается Дарья.

Хорошо, что никто не пострадал. В причинах случившегося будут разбираться сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В центре Ярославля трамвай сошел с рельсов