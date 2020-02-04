2020-02-04T20:49:58+03:00
Происшествия

В Ярославле грабитель избил продавщицу и украл выручку

Агрессивного горожанина заключили под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Заволжском районе Ярославля 37-летний мужчина зашел в магазин, побил 52-летнюю продавщицу и украл выручку в размере семи тысяч рублей.

Полиция быстро отыскала злоумышленника. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Грабитель во всем сознался.

– Следственным подразделением ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ярославца заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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