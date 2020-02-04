В Ярославле грабитель избил продавщицу и украл выручку
Агрессивного горожанина заключили под стражу
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В Заволжском районе Ярославля 37-летний мужчина зашел в магазин, побил 52-летнюю продавщицу и украл выручку в размере семи тысяч рублей.
Полиция быстро отыскала злоумышленника. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Грабитель во всем сознался.
– Следственным подразделением ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Ярославца заключили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU