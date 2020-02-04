Ярославские школьники смогут попасть на экскурсию в аэропорт Туношна
Сотрудники ярославского аэропорта Туношна ждут в гости школьников от 7 до 16 лет. Во время экскурсии ребята узнают об истории аэропорта, увидят воздушные суда и спецтехнику, а также познакомятся с интересными фактами гражданской авиации.
Продолжительность мероприятия – 1-2 часа.
– Экскурсия позволит юным гостям узнать об истории авиации России, а также о том, сколько людей ежедневно трудятся, чтобы самолет поднялся в небо, – поделился планами и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Всего экскурсионная группа рассчитана на 15-30 человек. Ее будут формировать по предварительным заявкам.
Подробности можно уточнить по телефону (4852) 43-18-62 или на сайте www.yaravia.ru в разделе «Экскурсии».
ИСТОЧНИК KP.RU