2020-02-04T19:19:52+03:00
Общество

Ярославские школьники смогут попасть на экскурсию в аэропорт Туношна

И познакомится с историей гражданской авиации
Екатерина РЯБЦЕВА
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Экскурсионная группа рассчитана на 15-30 человекЭкскурсионная группа рассчитана на 15-30 человекФото: Правительство Ярославской области
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Сотрудники ярославского аэропорта Туношна ждут в гости школьников от 7 до 16 лет. Во время экскурсии ребята узнают об истории аэропорта, увидят воздушные суда и спецтехнику, а также познакомятся с интересными фактами гражданской авиации.

Продолжительность мероприятия – 1-2 часа.

– Экскурсия позволит юным гостям узнать об истории авиации России, а также о том, сколько людей ежедневно трудятся, чтобы самолет поднялся в небо, – поделился планами и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Всего экскурсионная группа рассчитана на 15-30 человек. Ее будут формировать по предварительным заявкам.

Подробности можно уточнить по телефону (4852) 43-18-62 или на сайте www.yaravia.ru в разделе «Экскурсии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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