Ярославцев приглашают на семейный городской праздник-ярмарку

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:00:31+03:00

На празднике будет организовано 15 площадок с развлечениями для детей. Фото: Правительство Ярославской области

Он состоится во второй раз 8 февраля на левом берегу города Тутаева

Изменить размер текста: A A

В день праздника в городе можно будет купить уникальные изделия ручной работы, выполненные ярославскими мастерами. Для гостей будут работать около 100 тематических площадок. Среди них - «Сытный ряд», где желающих угостят блюдами традиционной русской кухни. Также запланировано около 20 мастер-классов по народным художественным промыслам. Кроме того, можно будет сфотографироваться в образах кустодиевской купчихи и купца.

- Праздники в формате исторических реконструкций в регионе пользуются популярностью. На семейном празднике «Город-ярмарка» гостей познакомят с ярмарочными традициями малого города, - сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В программе праздника также катание на лошадях, собаках и гусеничных транспортных средствах с прицепом, разнообразные аттракционы: надувная полоса препятствий, бампербол, беличье колесо, надувные батуты, стрелковые тиры и другие. 15 площадок с развлечениями будет организовано для детей.

В течение всего дня центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» будет проводить экскурсии по городу.

К месту праздника будут организованы дополнительные автобусы.

В Ярославле отправление от Красной площади с 9.30 до 12.00 каждые 15 минут, с 12.00 до 14.00 - каждые 30 минут.

Из Тутаева до Ярославля автобусы будут курсировать с 14.00 до 16.30 каждые 30 минут, с 16.30 до 19.30 - каждые 15 минут. Стоимость проезда - 100 рублей в одну сторону.

В 2019 году в таком празднике приняли участие около десяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU