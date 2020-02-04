Ярославские нарушители земельного законодательства за 2019 год заплатили в бюджет 10,6 млн рублей
Более 500 из трех тысяч земельных участков сельхозназначения, целевое использование которых проверено в Ярославской области за прошлый год, оказались не вовлечены в оборот. Для них налоговая ставка увеличена в пять раз - с 0,3 до 1,5 процента от кадастровой стоимости. В результате нарушители дополнительно заплатили в муниципальные бюджеты 10,6 миллиона рублей.
- Рациональное использование земель - важная составляющая социально-экономического развития территорий и формирования благоприятного бизнес-климата в регионе, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. - Вовлечение земель в хозяйственный оборот дает новые возможности для реализации различных инвестпроектов.
Результаты проверок инспекторы муниципального земельного контроля направляют в УФНС, где и принимается решение об увеличении налогообложения.
- Повышенная ставка будет применяться к участкам недобросовестных собственников до тех пор, пока земли не вовлекут в сельхозоборот, - рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.
Также за невыполнение требований земельного законодательства предусмотрен административный штраф. Для граждан он может достигать 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU