2020-02-04T15:53:09+03:00
Общество

Ярославские спасатели сняли со льда собаку и ее хозяина

Мужчина бросился спасать питомца, выбежавшего на лед Волги
Полина Вачнадзе
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Жан даже в компании обратно идти боялся, а бросить своего четвероного друга на льду хозяин не мог. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской обороны" города Ярославля ВКонтактеЖан даже в компании обратно идти боялся, а бросить своего четвероного друга на льду хозяин не мог. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской обороны" города Ярославля ВКонтакте
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ЧП произошло сегодня, 4 февраля, около 10 утра у деревни Филимоново Ярославского района. Овчарка Жан выскочила на лед Волги, а вернуться назад не смогла – испугалась.

Увидев, что собаке нужна помощь, ей на выручку ринулся хозяин. Мужчина прихватил с собой «ватрушку» и лестницу, дополз до пса… И вместе они стали ждать спасателей, потому что Жан даже в компании обратно идти боялся, а бросить своего четвероного друга на льду хозяин не мог. Так и сидели они полчаса примерно в 30 метрах от берега.

- Спасателей вызвали очевидцы. На помощь к мужчине и собаке выдвинулись эаролодка «Пиранья» с двумя спасателями, другая группа поехала на автомобиле. Пострадавших сняли со льдины и оставили к берегу, - рассказали в МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля.

Хозяина Жана осмотрели, от медицинской помощи он отказался, но пообещал, что впредь будет внимательно следить за своей собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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