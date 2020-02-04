В Ярославской области начинающие фермеры получили более 20 миллионов рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:22:37+03:00

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Гранты получили 8 сельхозпредпринимателей из Тутаевского, Некрасовского, Даниловского и Первомайского районов. Начинающие фермеры занялись семеноводством, производством молока, выращиванием индейки, разведением крупного рогатого скота. Ими создано 20 рабочих мест.

- Всего с 2015 по 2019 год на создание крестьянских и фермерских хозяйств было предоставлено 50 грантов. На полученные средства приобретены сельхозтехника, оборудование, более 115 гектаров земли, увеличено поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, - сообщил руководитель департамента АПК и потребительского рынка Евгений Сорокин. - В прошлом году объем производства сельхозпродукции в данных хозяйствах по сравнению с 2018 годом увеличился на 15 процентов. В денежном выражении общий объем составил почти 890 миллионов рублей. В настоящее время площадь, на которой начинающие фермеры ведут деятельность, составляет около 1390 гектаров.

В рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Ярославской области» в 2019 году предоставлен один грант размером более 10,5 миллиона рублей. В частности, на эти средства планируется провести реконструкцию объекта в Тутаевском районе под молочно-товарную ферму, изготовить и смонтировать оборудование, а также приобрести трактор и 170 голов скота. При выходе на проектную мощность объем производства молока составит до 1200 тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU